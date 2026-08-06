प्रश्न मंच प्रतियोगिता में बिरसा सशिविमं का बेहतर प्रदर्शन
देवनगर संकुल में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के अंतर्गत प्रश्न मंच प्रतियोगिता हुई। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्रों ने विशेष प्रदर्शन किया। उन्होंने बाल वर्ग में द्वितीय स्थान और किशोर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को धनबाद विभाग की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
देवनगर संकुल के अंतर्गत आने वाले तेलो, चंद्रपुरा, देवनगर, गोमो, दुगदा बस्ती और गुंजरडीह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बीच संकुल स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन संकुल विद्यालय देवनगर में किया गया। जिसमें विभिन्न विद्यालयों से भैया बहनों ने विभिन्न विषयों के अंतर्गत अलग-अलग वर्गों में भाग लिया। बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चंद्रपुरा के 30 भैया बहनों ने संरक्षक आचार्य बरखा त्रिवेदी एवं हरि कृष्ण हलदर के नेतृत्व में भाग लिया। बिरसा सशिविमं के भैया बहनों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार प्राप्त किए। जिनमें संस्कृति बोध परियोजना शिशु वर्ग एवं बाल वर्ग में द्वितीय स्थान एवं किशोर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन धनबाद विभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विद्यालय के प्राचार्य शर्मिला सिंह ने प्रश्नमंच प्रतियोगिता में स्थान लाने वाले सभी भैया बहनों को बधाई दी है तथा आशा व्यक्त किया कि विभाग में भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें