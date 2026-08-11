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सीएम डैशबोर्ड में प्रदेश की रैकिंग में जिले का मिला पांचवा स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर ने सीएम डैशबोर्ड में प्रदेश में पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया है। यह प्रशासन की प्रभावी कार्यशैली और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। एसपी संदीप कुमार मीना ने जनपद में अपराधों की समीक्षा और महिला सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। योजनाओं की प्रगति पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सीएम डैशबोर्ड में प्रदेश की रैकिंग में जिले का मिला पांचवा स्थान

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीएम डैशबोर्ड की रैकिंग में प्रदेश में संतकबीरनगर को पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि जनपद प्रशासन की प्रभावी कार्यशैली, सतत मॉनिटरिंग तथा शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। एसपी संदीप कुमार मीना ने सीएम डैशबोर्ड में सुधार, ई- साक्ष्य एप के माध्यम से साक्ष्यों को अपलोड करने व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यालय पर आने वाले आगंतुकों के साथ सम्मानजनक, गरिमापूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करने, जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्यवाही करने, जनपद में घटित विभिन्न आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों की लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किय।

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही व जागरुक महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने को निर्देशित किया। शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देश दिया । चोरी, लूट, नकबजनी, छिनैती व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। एसपी ने कहा कि जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके । सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी की जाती है ।

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