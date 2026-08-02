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संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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कलश यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए सांसद अरुण कुमार सागर।शाहजहांपुर। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर सांसद अरुण सागर ने खिरनीबाग स्थित

संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ

शाहजहांपुर। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर सांसद अरुण सागर ने खिरनीबाग स्थित संत रविदास मंदिर में पूजा-अर्चना कर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने पावन मिट्टी का कलश सिर पर रखकर कलश वंदन यात्रा की शुरुआत की, जो ददरौल के चंदौरा बहादुरपुर गांव पहुंची। सांसद ने संत रविदास के विचारों को घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें समरसता यात्रा, दीप अभियान, संत संपर्क और छात्र संपर्क जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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