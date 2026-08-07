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राष्ट्रीय सचिव बनने पर संजीव आर्य का रुद्रपुर में भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजीव आर्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आर्य ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की प्रतिबद्धता जताई।

राष्ट्रीय सचिव बनने पर संजीव आर्य का रुद्रपुर में भव्य स्वागत
राष्ट्रीय सचिव बनने पर संजीव आर्य का रुद्रपुर में भव्य स्वागत

रुद्रपुर, संवाददाता। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार रुद्रपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

स्वागत समारोह

कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। संजीव आर्य ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जनहित के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से संघर्ष करना उनकी प्राथमिकता होगी।

पार्टी का दृष्टिकोण

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संजीव आर्य को मिली नई जिम्मेदारी उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।

कार्यकर्ता और पदाधिकारी

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी प्रकाश जोशी, उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी मनोज यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोरा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु गावा, प्रदेश महासचिव संदीप चीमा, महानगर अध्यक्ष ममता रानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

संजीव आर्य को कौन सी नई जिम्मेदारी मिली है?
संजीव आर्य को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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