नीट सफल संजीत कुमार की माता का विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सम्मान
विनोबा भावे विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में कार्यरत शीला देवी के पुत्र संजीत कुमार की नीट में सफलता पर उनकी माता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के अध्यक्ष ने संजीत की मेहनत और लगन की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में दैनिक भत्ता भोगी के रूप में कार्यरत शीला देवी के पुत्र संजीत कुमार की नीट में सफलता पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में उनकी माता को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता, कुलपति प्रो चंद्र भूषण शर्मा तथा जियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो एचएन सिन्हा ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया। बटेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद संजीत ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से सफलता प्राप्त कर युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कुलपति प्रो शर्मा ने इसे विश्वविद्यालय और समाज के लिए गर्व का विषय बताते हुए संजीत के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विभागाध्यक्ष प्रो सिन्हा ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी संकल्प और परिश्रम से सफलता हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में लोकनाथ प्रसाद मेहता, प्रदीप मेहता, ललन सिंह, द्रौपदी देवी, निरंजन कुमार मेहता, इंदर ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें