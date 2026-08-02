जेपीएससी मामले को सीबीआई को सौंपे सरकार : संजय सेठ
झारखंड के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में सामने आ रही अनियमितताओं के कारण राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी ने न केवल युवाओं के भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए हैं।
रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में लगातार सामने आ रही कथित अनियमितताओं और नए-नए खुलासों पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोपों ने झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ-साथ पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय सेठ ने कहा कि पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों को लेकर लगातार चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।
कहा कि सरकार इस मामले को अविलंब सीबीआई को सौंपे। उन्होंने कहा कि झारखंड के हजारों युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। यदि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता या पक्षपात के आरोप सामने आते हैं तो यह केवल एक परीक्षा या एक नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के विश्वास से जुड़ा विषय है। संजय सेठ ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से विद्यार्थी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास उनसे संवाद करने तक का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी है।
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