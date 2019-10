बीजेपी-शिवसेना में तकरार जारी, संजय राउत बोले- महाराष्ट्र की कुंडली तो हम ही बनाएंगे

महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही तकरार के बीत शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि- महाराष्ट्र की कुंडली तो हम ही बनाएंगे। कुंडली में कौनसा गृह कहां रखा है और कौनसे तारे जमीन पर उतारने हैं, किस तरह की चमक देनी है। इतनी ताकत आज भी शिवसेना के पास है

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनेता या विधायक जिसके पास 145 की मेजरिटी है वह मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसके पास भी 145 का आंकड़ा है राज्यपाल ने उन्हें निमंत्रण दिया है। लेकिन उन्हें फ्लोर पर मेजोरिटी साबित करनी होगी। बता दें कि संजय राउत ने गुरुवार को कहा था कि- बीजेपी और शिवसेना के बीच आज चार बजे की बैठक सूचीबद्ध थी। लेकिन, अगर खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि 50-50 के फॉर्मूले पर कोई चर्चा नहीं हुई तो फिर क्या बात होगी? किस आधार पर उनसे हम बात करेंगे? इसलिए, उद्धव जी ने आज की बैठक रद्द कर दी है।

