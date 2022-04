मोहन भागवत बोले- हिंसा प्रिय समाज गिन रहा आखिरी दिन, संजय राउत का रिएक्शन- अच्छी बात कही

25 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे शामिल नहीं हुए थे।

