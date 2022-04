योगी बोले कि हनुमान दलित हैं, पूजा की जरूरत नहीं; तो आप कब भक्त बने? राउत का अश्विनी चौबे पर पलटवार

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, "हनुमान चालीसा के नाम पर आप राजनीति कर देश को बांटने और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हम आपसे लड़ रहे हैं यह देख कर बालासाहेब जरूर खुश होंगे।"

