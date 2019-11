कल राज्यपाल से मिलेंगे शिवसेना के संजय राउत, सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने का करेंगे अनुरोध

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच अब खबर आ रही है कि शिवसेना नेता संजय राउत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राजभवन की ओर से यह जानकारी मिली है। इस मुलाकात में शिवसेना राज्यपाल से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने का अनुरोध करेगी।

इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की संभावना है। हालांकि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये मुलाकात महाराष्ट्र में बे मौसम हुई बारिश के कारण प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार से और सहायता लेने को लेकर होगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आशवासन दिया है कि शिवसेना के साथ कुर्सी की खींचतान के बीच सरकार बनेगी और शिवसेना से गठबंधन के साथ ही बनेगी। फड़नवीस ने अकोला में बारिश के कारण खराब फसलों की समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार को लेकर गतिरोध खत्म होगा और जल्दी ही सरकार बनेगी। दुसरी ओर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार को लेकर जो भी होना होगा वह लोगों को जल्दी ही मालूम हो जाएगा।

