हाइड्रो विभूषण सम्मान से सम्मानित हुए एनएचपीसी के निदेशक संजय कुमार सिंह
बड़ौत के बुढ़पुर गांव के निवासी संजय कुमार सिंह को जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा में उनके योगदान के लिए 'हाइड्रो विभूषण अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित 18वें इंडिया हाइड्रो एंड पीएसपी अवॉड्र्स-2026 के दौरान प्रदान किया गया। उनके इस सम्मान पर गांव में खुशी मनाई गई।
बड़ौत। रमाला क्षेत्र के बुढ़पुर गांव के रहने वाले एनएचपीसी के निदेशक (परियोजना) संजय कुमार सिंह को जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'हाइड्रो विभूषण अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित 18वें इंडिया हाइड्रो एंड पीएसपी अवॉड्र्स-2026 के दौरान प्रदान किया गया। यह सम्मान हाइड्रोपावर फोरम ऑफ इंडिया द्वारा एनर्टिया फाउंडेशन और रेपा (रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन) के सहयोग से आयोजित 18वें हाइड्रो विजन कॉन्क्लेव में दिया गया। संजय कुमार सिंह को जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व, परियोजना प्रबंधन और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए सम्मानित किया गया।
सिविल इंजीनियर के रूप में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले संजय कुमार सिंह 24 जुलाई 2024 से एनएचपीसी में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके पैतृक गांव बुढ़पुर में खुशी की लहर दौड़ गई। संजय कुमार पूर्व डीएसपी स्व.सुक्रमपाल सिंह के बेटे है। नगर की नई मंडी में उनके भाई डॉ. विजय कुमार का आवास है। उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बधाई देने वालों में डा. प्रताप लोयन, राकेश शर्मा, लोकेश वत्स,सचिन प्रधान,गौरव प्रधान,बबल जैन आदि थे।
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