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वन विभाग के गेस्ट हाउस से चंदन का पेड़ काट ले गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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रोजा में गुर्री चौकी के पास वन विभाग के गेस्ट हाउस से चंदन का एक पेड़ चोरी हो गया है। वन विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, गेस्ट हाउस में 24 घंटे कर्मचारी तैनात होते हैं, फिर भी चोर फरार होने में सफल रहे।

वन विभाग के गेस्ट हाउस से चंदन का पेड़ काट ले गए

रोजा। गुर्री चौकी के पास स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस परिसर से चंदन का एक पेड़ काटकर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद वन विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गेस्ट हाउस में 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती रहती है, इसके बावजूद चोर पेड़ काटकर फरार हो गए। मामले में वन दरोगा पुष्पेंद्र कुमार ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए उच्चाधिकारियों से संपर्क करने को कहा। वहीं, विभागीय सूत्रों के अनुसार चोरी गए चंदन के पेड़ की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है।

विभाग चोरों की तलाश में जुटा है।

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