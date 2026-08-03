Etah News: हर हाल में विभाग शत-प्रतिशत लक्ष्य करें पूर्ण, 10 अगस्त तक अभियान
Etah News: सोमवार को विकास भवन सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीडीओ ने जलभराव और मच्छरों के फैलने से बीमारियों को रोकने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की घोषणा की और बेहतर समन्वय स्थापित करने की बात कही ताकि सभी पात्र बच्चों को दवा मिल सके।
Etah News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान समीक्षा बैठक सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सीडीओ राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने सभी विभागों को जनपद में जलभराव, मच्छरों के पनपने और बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने को निर्देशित किया गया है। समीक्षा बैठक में सीडीओ ने विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्देश दिए है। बैठक में सीडीओ ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की घोषणा की। विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम को जनपद में संचालित कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र बच्चा इस दवा के सेवन से वंचित न रहे।
बैठक में सीएमओ डा.राजेन्द्र प्रसाद, सीवीओ डॉ. आरपी सिंह, डीपीओ संजय कुमार, एसीएमओ डॉ. सुधीर कुमार, प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह, आलोक वर्मा, एमओआईसी ने प्रतिभाग किया।
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