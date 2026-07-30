Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिवालखास के लोगों ने दिल्ली में अखिलेश यादव को भेंट किया हल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

सिवालखास विधानसभा के लोगों ने सपा नेता सम्राट मलिक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की समस्याओं और गन्ना किसानों के हितों पर चर्चा हुई। सपा नेता ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

सिवालखास के लोगों ने दिल्ली में अखिलेश यादव को भेंट किया हल

सिवालखास विधानसभा के लोगों ने बुधवार को जिला पंचायत सदस्य एवं सपा नेता सम्राट मलिक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद महाराज सिंह भारती के पौत्र मनीष भारती, मालिक खाप के बाबा आजाद पाल मलिक, ग्राम प्रधान केपी. चोबला, किसान यूनियन (टिकैत) सरूरपुर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सरूरपुर मौजूद रहे। किसानों की ओर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पीडीए किसान हल भेंट किया गया। इसके बाद गन्ना किसानों की समस्याओं, किसानों के हितों तथा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एवं सिवालखास विधानसभा से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों पर भी बातचीत की गई। सपा नेता सम्राट मलिक ने कहा कि सपा किसानों, नौजवानों और सभी वर्गों के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी।

ये भी पढ़ें:किसानों की समस्याओं को लेकर सपा प्रमुख संग चर्चा की

सिवालखास विधानसभा में संगठन को और अधिक मजबूत बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Akhilesh Yadav Meerut News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।