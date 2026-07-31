कुलपति ने किया कर्मयोगियों का अभिनंदन
वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने 44वें दीक्षांत समारोह के बाद 150 से ज्यादा संवidाकर्मियों का अभिनंदन किया। उन्होंने श्रम का सम्मान करते हुए कर्मियों को कंबल, छाता और अन्य सामग्री प्रदान की। समारोह में उपस्थित अन्य अधिकारियों ने भी उनका आभार व्यक्त किया।
वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह के बाद शुक्रवार को कुलपति ने 150 से ज्यादा संविदाकर्मियों का अभिनंदन किया। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि श्रम का सम्मान ही सच्ची संस्कृति का सम्मान है। इन कर्मयोगियों के बिना कोई संस्था महान नहीं बन सकती। दीक्षांत समारोह की तैयारियों के लिए दिन-रात एक कर देने वाले इन संविदा कर्मचारियों को कुलपति ने कंबल, छाता और अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान की। कुलपति ने प्रत्येक कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनके समर्पण, निष्ठा और कठिन परिश्रम के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।
सम्मान पाकर कर्मियों के चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई दी। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी शशींद्र मिश्र, कुलपति के सचिव प्रभुनाथ यादव, कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुशील कुमार तिवारी, आनन्द श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।
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