पीडीए पंचायत को सफल बनाने की रणनीति बनाई
सपा जिला संयोजक पीडीए नवनीत कुमार गोला एडवोकेट की बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति 5 अगस्त को जिले का दौरा करेंगे। वो पीडीए जन पंचायत कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से संवाद करेंगे। पार्टी Mission 2027 को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है।
सपा जिला संयोजक पीडीए नवनीत कुमार गोला एडवोकेट के आवास पर रविवार को आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व राज्यमंत्री रमेश प्रजापति पांच अगस्त को जिले के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जिले के विधानसभा क्षेत्रों में वह पीडीए जन पंचायत कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों की समस्याओं से जुड़कर पार्टी नीतियों और जनहितकारी विचारों को लोगों के बीच रखेंगे। पार्टी मिशन 2027 को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है।
गांवों से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा करने के साथ-साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता व समर्थक पीडीए जन पंचायत को सफल बनाने में जुट जाएं।
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