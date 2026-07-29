सपाईयों ने मनाई प्रजापति दक्ष की जयंती
लखनऊ, विशेष संवाददाता सपा मुख्यालय में बुधवार को प्रजापति दक्षलखनऊ, विशेष संवाददाता सपा मुख्यालय में बुधवार को प्रजापति दक्ष
लखनऊ, विशेष संवाददाता सपा मुख्यालय में बुधवार को प्रजापति दक्ष की जयंती सादगी से मनाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति व अन्य नेताओं ने दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर लखनऊ व अन्य जिलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी प्रजापति दक्ष को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया।
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