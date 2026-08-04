सांसद पप्पू यादव पर हमले की घटना निंदनीय:सांसद छोटेलाल
नौगढ़ के सपा सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने दिल्ली में सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की।
नौगढ़। रॉबर्ट्सगंज के सपा सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने दिल्ली में सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सोमवार को जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और कानून को हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के बयान या कृत्य पर किसी को आपत्ति होने पर उसके लिए संविधान और कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है न कि हमला करना। सांसद ने कहा कि भाजपा की एक रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में भगवान हनुमान का मंचीय प्रदर्शन हुआ या जब भगवान श्रीराम से जुड़े विभिन्न राजनीतिक नारों और प्रसंगों को लेकर विवाद खड़ा होने पर उतने मुखर क्यों नहीं हुए।
उन्होंने कहा कि विरोध केवल चुनिंदा घटनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी मामलों में समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सनातन परंपरा में व्यक्ति का सम्मान उसके आचरण, व्यवहार और चरित्र से होता है, उसके वस्त्रों से नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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