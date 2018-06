'संपर्क फॉर समर्थन' : संजय दत्त से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ-VIDEO

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त से मुलाकात की। योगी ने उन्हें मोदी सरकार के चार साल के कामकाज से जुड़ी एक किताब भी गिफ्ट की। साथ ही दोनों के बीच फिल्म जगत, शूटिंग से लेकर और भी कई विषयों पर चर्चा हुई। संजय दत्त ने मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ से जौनपुर रोड स्थित चिलबिला गांव को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। चिलबिला गांव संजय दत्त का ननिहाल है। बता दें कि संजय इन दिनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही मौजूद हैं। वो वहां अपनी आने वाली फिल्म प्रस्थानम की शूटिंग कर रहे हैं।

इससे पहले 'संपर्क फॉर समर्थन' कैंपेन के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने सलमान खान के पिता सलीम खान से मुलाकात की थी इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान गडकरी ने मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों पर चर्चा की थी। बता दें कि इस अभियान के चलते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, उनके पति श्री राम नेने, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और क्रिकेटर कपिल देव से भी मुलाकत कर चुके हैं।

क्या है संपर्क फॉर समर्थन :

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के लगभग 4000 प्रमुख कार्यकर्ता एक लाख से अधिक प्रतिष्ठित लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर उनके साथ चर्चा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक, हर पार्टी कार्यकर्ता इस इनिशिएटिव में भाग ले रहे हैं। 4000 प्रमुख कार्यकतार्ओं में केन्द्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी के करोड़ों कार्यकतार् प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाएंगे।

