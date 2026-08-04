पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में भाई ने दी गवाही

मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार हत्या मामले में दूसरे सेशन-ट्रायल में चौथी गवाही हुई। समीर कुमार के भाई सुमित भारद्वाज ने कोर्ट में गवाही दी। पहले तीन गवाहों ने भी गवाही दी थी। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश के कोर्ट में चल रहे दूसरे सेशन-ट्रायल में सोमवार को चौथी गवाही हुई। पूर्व मेयर समीर कुमार के भाई सुमित भारद्वाज ने कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही दर्ज कराई। लोक अभियोजक अजय कुमार ने उनका मुख्य परीक्षण कराया। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनका प्रतिपरीक्षण कराया।

पहले गवाहों की गवाही इससे पहले मामले के सूचक सह नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मो.शुजाउद्दीन, कार चालक रोहित के पिता राजेश मिश्र और समीर कुमार की पत्नी वर्षा रानी की गवाही दर्ज हो चुकी है। पांच अगस्त को भी इस मामले में गवाह पेश किए जाएंगे।

आरोपियों का सामना मंटू शर्मा सहित तीन कर रहे सेशन-ट्रायल का सामना :

आरोपित प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा, शंभू सिंह व राजू तुरहा इस हत्याकांड में चल रहे दूसरे सेशन-ट्रायल का सामना कर रहे हैं। फिलहाल अभियोजन पक्ष कोर्ट में गवाहों को पेश कर रहा है। इससे पहले सेशन-ट्रायल का छह आरोपितों ने सामना किया। पहला सेशन ट्रायल पूरा हो चुका है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने पहले सेशन ट्रायल के फैसले के लिए छह अगस्त की तिथि तय कर रखी है। पहले सेशन ट्रायल का आरोपित कुमार रणंजय ओंकार, श्यामनंदन मिश्र, सुशील छापड़िया, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, सुजीत कुमार व नवीन कुमार ने सामना किया है।

हत्या की जानकारी मालूम हो कि 23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया।