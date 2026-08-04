सपा नेता अमित शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ रवाना
सपा जिला उपाध्यक्ष पंडित अमित शर्मा ने सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर कार्यलय से लखनऊ के लिए काफिला रवाना किया। वह 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। उनके साथ 10 गाड़ियों एवं एक बस का दल है, जिसमें कई अन्य नेता भी शामिल हैं।
सपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मेरठ कैंट पंडित अमित शर्मा के ट्रांसपोर्ट नगर कार्यलय से सोमवार देर शाम लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य में सपा प्रदेश कार्यालय पर होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में वे सभी भाग लेंगे। मेरठ से वह प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बस एवं 10 गाड़ियों का काफिला लेकर लखनऊ रवाना हुए। उनके साथ अमरीश गिरी, अशोक शर्मा, अंकुर प्रजापति, रोहित शर्मा, दीपक गांधी, कपिल शर्मा, सुरेश शर्मा, हिमांशु गुप्ता, अमित पॉपुलर, रजनीश, नितिन, राहुल, आसिफ, मयंक जैन, मोहित शर्मा, राजू शर्मा, सुनील, सनी, राजा, ओम प्रकाश और संजय शामिल रहे।
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