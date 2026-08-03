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सपा सरकार बनी तो भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश : धर्मेंद्र यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 2027 में सरकार बनने पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए समाजवादी पार्टी ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि

सपा सरकार बनी तो भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश : धर्मेंद्र यादव

आजमगढ़, संवाददाता। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट बढ़ती जा रही है। वह रविवार को पीडीए भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने किसी भी प्रमुख वादे को पूरा नहीं कर सकी। आरोप लगाया कि सरकार में बैठे मंत्री, अधिकारी और उनके प्रतिनिधि जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का उल्लेख करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सदन से लेकर सड़क तक पीड़ितों के न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद भाजपा का कोई सांसद या जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा।

पुलिस सुधार

पुलिस सुधार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से ही पुलिस सुधार की बात की जाती रही है, लेकिन आज तक इस दिशा में गंभीर पहल नहीं हुई। उनका आरोप था कि पुलिस सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करती है और वर्तमान सरकार ने युवाओं के आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी एकजुटता और संघर्ष के कारण वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकी।

मंदिर चंदा चोरी मामला

धर्मेंद्र यादव ने छह जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कथित मंदिर चंदा चोरी के मामले को उठाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि दो महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 'पिक एंड चूज' की नीति पर काम कर रही है। अपने लोगों को बचाया जाता है, जबकि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

सामान्य प्रश्न

धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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