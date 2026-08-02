हनी फैसल के नेतृत्व में अखिलेश यादव से मिला प्रतिनिधिमंडल
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हनी फैसल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान बिजनौर जिले में पार्टी के संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर विस्तार और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। अखिलेश यादव ने संगठन की ताकत पर जोर दिया।
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हनी फैसल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जनपद बिजनौर में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी के विस्तार तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष हनी फैसल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनपद बिजनौर में चल रहे संगठनात्मक अभियानों, बूथ समितियों के गठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा जनता के बीच पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा, कि संगठन की मजबूती ही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका पार्टी की सफलता का आधार बनेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें