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विपक्ष की आवाज से सरकार बुरी तरह से घबराई: सांसद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि 2027 में प्रदेश की कमान सपा के पास होगी। कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क बढ़ाने और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए। गड़बड़ियों से संबंधित मतदाता सूची रिपोर्ट भी पेश की गई।

विपक्ष की आवाज से सरकार बुरी तरह से घबराई: सांसद

फतेहपुर। सरकार विपक्ष की आवाज से घबराई हुई है। यदि जिले के कार्यकर्ता भी इसी ऊर्जा, अनुशासन और समर्पण के साथ जनता के बीच काम करेंगे, तो 2027 में प्रदेश की कमान सपा के खाते में होगी। ये बाते शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने तो संचालन जिला उपाध्यक्ष सूरजपाल रावत ने की। पदाधिकारियों के बीच संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।

वहीं एसआईआर के बाद प्राप्त मतदाता सूची में पाई गई गड़बड़ियों से संबंधित रिपोर्ट जिला अध्यक्ष को सौंपी गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक बूथ और सेक्टर स्तर पर चौपाल आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ें, उनके सुख-दुख में सहभागी बनें तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। मुख्य अतिथि सांसद ने कहा कि सपा के सभी सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद में सरकार की जवाबदेही तय कराने के लिए मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार विपक्ष की आवाज से घबराई हुई है। इस मौके पर हुसैनगंज विधायक ऊषा मौर्या, चेयरमैन राजकुमार मौर्य, प्रदेश सचिव जगनायक सिंह यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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