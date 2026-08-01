सपा एससी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष पद से हटाए गए शिव शंकर
समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर गोंड को हटा दिया है। गोंड, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता रह चुके हैं, का पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय बिगड़ गया था। गोंड ने इसे बेतुकी कार्रवाई बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की इच्छा जताई।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से शिव शंकर गोंड को हटा दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे गोंड लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीते कुछ महीने से शिव शंकर गोंड का समन्वय अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिगड़ गया था। शनिवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने समाजवादी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवि गोंड बड़कू का पत्र भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हटाने की पुष्टि की।
वहीं इस मामले में शिव शंकर ने कहा कि यह ₹बेतुकी कार्रवाई है। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति समर्पित हैं। पार्टी से पीडीए को जोड़ रहें हैं। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखेंगे। संगठन में उनके कार्यों से कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है।
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