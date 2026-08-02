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सरकार ने डर के मारे गिने चुने दिनों के लिए बुलाया सदन: शिवपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि

सरकार ने डर के मारे गिने चुने दिनों के लिए बुलाया सदन: शिवपाल

लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन लगता है भाजपा सरकार को जनता के सवालों से इतना डर है कि सदन भी गिने-चुने दिनों का ही बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी जनता की हर आवाज सदन में पूरी मजबूती से उठाएगी। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सवालों से भागने से नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर रविवार को लिखते हुए कहा है कि क्या सरकार मानती है कि कम दिन सदन चलाकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, चंदा चोरी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के सवाल भी कम हो जाएंगे?

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