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सपा विधायक सचिन निष्कान के विरोध में धरने पर बैठे रहे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- सपा विधायकों ने किया प्रदर्शन लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के जसराना

सपा विधायक सचिन निष्कान के विरोध में धरने पर बैठे रहे

समाजवादी पार्टी के जसराना के विधायक सचिन यादव बुधवार को विधानसभा के निष्कासन के विरोध में धरने पर बैठे। वह सुबह 8.30 बजे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट धरने पर आए और सदन चलने तक वहां बैठे रहे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा यह समझाया गया कि निष्कासन केवल सत्र के लिए था, इसलिए धरना समाप्त कर दें। उनके आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया।सपा विधायक तीसरे दिन भी चढ़ावा चोरी, किसानों की समस्याओं, खाद की किल्लत, ध्वस्त कानून-व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर धरना दिया।

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समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने लाल टोपी लगाकर, हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाए। विधायकों ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही पर उतारू है। भाजपा सरकार में हर जगह, भ्रष्टाचार और लूट है।

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