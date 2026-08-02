Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर नीलगाय से टकराई कार,विधायक बाल बाल बची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

बहराइच की समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा की कार का नीलगाय से टकराव हो गया। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पर विधायक और अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। घटना के बाद विधायक को दूसरी कार उपलब्ध कराई गई और वे लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।

बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर नीलगाय से टकराई कार,विधायक बाल बाल बची
बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर नीलगाय से टकराई कार,विधायक बाल बाल बची

बहराइच ,संवाददाता। समाजवादी पार्टी की विधायक भिनगा इंद्राणी वर्मा की कार रविवार सुबह बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर कैसरगंज क्षेत्र में नीलगाय से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि विधायक सहित कार में सवार सभी लोग सुरक्षित है. वे लखनऊ जा रही थीं। इसी दौरान अचानक सड़क पर आई नीलगाय से उनकी कार टकरा गई। टक्कर काफी तेज थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन की गति नियंत्रित होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। हादसे के समय कार में विधायक के साथ अन्य लोग भी सवार थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है।घटना

ये भी पढ़ें:सड़क हादसे में बिसौली के विधायक सहित चार घायल

की सूचना मिलते ही एपीएक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब ने विधायक के लिए तुरंत दूसरी कार की व्यवस्था की। इसके बाद विधायक दूसरी गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।