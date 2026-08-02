छात्रों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त: जिलाध्यक्ष

छात्रों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त: जिलाध्यक्ष
भदोही में सपा के जिला कार्यालय में रविवार को मासिक बैठक हुई, जिसमें छात्रों के उत्पीड़न पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि छात्रों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। पूर्व मंत्री राम आश्ररे विश्वकर्मा का कार्यक्रम अगस्त में होगा।
भदोही, संवाददाता। सपा जिला कार्यालय कंसापुर लोहिया ट्रस्ट में रविवार को सपाजनों की मासिक बैठक हुई। इसमें पार्टी की मजबूती पर पर बल देते हुए छात्रों के उत्पीड़न पर चर्चा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि प्रदेश में छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है जो हर स्तर से गलत है। छात्रों का हो रहा उत्पीड़न अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि छात्रों को अरेस्ट या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो पार्टी के लोग हर स्तर से आवाज उठाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक छात्रों के हित में संघर्ष किया जाएगा।
बताया कि पूर्व मंत्री व राष्टीय सचिव राम आश्ररे विश्वकर्मा का कार्यकर्ता संवाद जिले छह अगस्त को औराई में होगा। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, कल्लन यादव, सन्तोष यादव, जमील अंसारी, लालचन्द बिंद, अंजनी शुक्ल, राजेंद्र दुबे, रुद्रपति दुबे श्रवण, केशनारायण यादव, सलाउद्दीन अंसारी, हसनैन अंसारी, डॉ. पवन विश्वकर्मा, रामयज्ञ पाल, काशीनाथ पाल, दीप नारायण भरती, बाबा बिंद, महेश पाल आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें