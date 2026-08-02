समाजवादी पार्टी की बैठक में संगठन विस्तार पर हुई चर्चा
समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने महमूद हुसैन खान के आवास पर एक बैठक की। इसमें संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष फुरकान अंसारी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
पलियाकलां। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने पूर्व नगर पालिका चेयरमैन महमूद हुसैन खान के आवास पर स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन रविवार को किया। बैठक का अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका चेयरमैन महमूद हुसैन खान ने की। वहीं, इसका संचालन नगर अध्यक्ष जीएस वालिया ने किया। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रत्येक बूथ पर युवाओं को जोड़ने के अभियान, सेक्टर पर्यवेक्षकों और पीडीए प्रहरियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें संगठन को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष फुरकान अंसारी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपहरण, हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी अनीता यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर सक्रिय टीम तैयार करने और जनता के बीच लगातार रहने का आह्वान किया। बैठक को अताउर रहमान खान, गुरप्रीत सिंह जार्जी, रेहान खान, सईद, नरेश यादव व अनीता यादव ने भी संबोधित किया।
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