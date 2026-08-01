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पूंजीपतियों के हित संरक्षित करने में व्यस्त है सरकार: जै किशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने वर्तमान सरकार की तानाशाही और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में किसानों, विद्यार्थियों और नौजवानों के उत्पीड़न के मुद्दों पर भी जोर दिया गया। नेताओं ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और गरीबों के प्रति उसके रूख पर सवाल उठाए।

पूंजीपतियों के हित संरक्षित करने में व्यस्त है सरकार: जै किशन

गाजीपुर। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष गोपाल यादव की अध्यक्षता पार्टी कार्यालय पर शनिवार को हुई। इसमें हर विधानसभा में वीरांगना फूलन देवी के जीवन पर चर्चा कराने, प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, खाद की अनुपलब्धता, किसानों, छात्र, नौजवानों के उत्पीड़न, अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा कानून व्यवस्था पर चर्चा की गयी। जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि आज मुल्क मोदी और शाह की तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। इस सरकार की तानाशाही और पूंजीपरस्त नीतियों के आगे ब्रिटानी हुकूमत भी शर्मिंदा हैं। यह सरकार लगातार संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की साज़िश रच रही है। संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है।

विधायक जै किशन साहू ने कहा कि यह सरकार गरीबों का दुश्मन बनी हुई है। गरीब लगातार सताये जा रहे हैं। इस सरकार का गरीबों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सरकार केवल पूंजीपतियों के हित संरक्षित करने में व्यस्त हैं। इस सरकार में मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। तहसील और थाने भाजपा कार्यालय के रूप में तब्दील हो गये हैं। फरियादियों की कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। सत्ता संरक्षित अपराधी फल फूल रहे हैं। यह सरकार केवल समाज में घृणा और नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। अधिकारी मनमाने हो गये हैं। इस सरकार के मंत्री भी इनके आगे बेबस है,अधिकारी इनकी भी बांतों को अनसुनी कर रहे हैं। बैठक में पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, डॉ नन्हकू यादव,सांसद प्रतिनिधि बलिराम पटेल, महेंद्र चौहान,अरूण कुमार श्रीवास्तव, आमिर अली, डॉ समीर सिंह, मुन्नीलाल राजभर, तौकीर खां, तहसीन अहमद, जै हिंद यादव,जमा खां रविन्द्र प्रताप यादव,सुशील जायसवाल,रामजी राय,दिनेश यादव आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया।

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