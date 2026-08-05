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जनेश्वर मिश्र जयंती समारोह में शामिल होने को रवाना हुए सपाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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भाटपाररानी के समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. आशुतोष उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता लखनऊ में स्व. जनेश्वर मिश्र की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मिश्र के विचार आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समारोह में कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

जनेश्वर मिश्र जयंती समारोह में शामिल होने को रवाना हुए सपाई

भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डॉ आशुतोष उपाध्याय के नेतृत्व में क्षेत्र के सपाई मंगलवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित स्व. जनेश्वर मिश्र की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। सपाइयों का काफिला पूर्व विधायक डॉ. आशुतोष उपाध्याय के आवास से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। पूर्व विधायक ने कहा कि स्व. जनेश्वर मिश्र के विचार और समाजवादी सिद्धांत आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। समारोह में शामिल होकर कार्यकर्ता उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

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