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2027 में जनता करेगी सत्ता परिवर्तन: श्यामलाल पाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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खानपुर में सपा अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था खराब है और महंगाई व बेरोजगारी से आम जनता परेशान है। सपा 2027 के चुनाव में इन मुद्दों पर जोर देगी। पाल ने त्वरित कार्रवाई की मांग की और दोषियों की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर बल दिया।

2027 में जनता करेगी सत्ता परिवर्तन: श्यामलाल पाल

खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बुधवार देर शाम सिधौना और गोरारी में आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता इन मुद्दों पर सत्ता परिवर्तन का फैसला करेगी। सिधौना में जिला उपाध्यक्ष आशीष यादव और राहुल यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने स्व. रामकरण दादा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह गोरारी स्थित हीरा सिंह यादव पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष गोपाल यादव सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

प्रेसवार्ता में श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव कानून-व्यवस्था, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने सैदपुर ब्लॉक प्रमुख से मारपीट के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करे।

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