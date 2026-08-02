रामराज में सपा की पीडीए गोष्ठी, 2027 में सरकार बनाने का लिया संकल्प

समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामराज में शुक्रवार को पीडीए गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। गोष्ठी का नेतृत्व अमरपाल ग्रेवाल और नईमुद्दीन ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश सचिव किशोर वाल्मीकि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाफिज हसन ने की, जबकि संचालन इंतजार चौधरी ने किया।मुख्य अतिथि किशोर वाल्मीकि ने बूथस्तर पर पार्टी की कमेटियों को सक्रिय करने और समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश सचिव सरदार नरवैर सिंह खालसा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वर्ष 2027 में प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए संकल्पित है।