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जंतर-मंतर प्रकरण पर सपा का सरकार पर हमला, छात्रों के मुद्दे पर घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रेसवार्ता में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। सपा ने सरकार से युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की।

जंतर-मंतर प्रकरण पर सपा का सरकार पर हमला, छात्रों के मुद्दे पर घेरा

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जंतर-मंतर पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी दी। उनका आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वर्षों की मेहनत के बावजूद परीक्षाएं निरस्त होने से छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में छात्रों की आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है।सपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में विरोध-प्रदर्शन किया था और जनदबाव के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है तथा सत्ता के अहंकार में कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार से युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने, लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही कहा कि सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए आत्ममंथन करना चाहिए। प्रेसवार्ता में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

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