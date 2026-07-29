सर्व समाज में एकजुटता के साथ काम करें : फूलबाबू
पुष्प अर्पित किए।सर्व समाज में एकजुटता के साथ काम करें : फूलबाबूसर्व समाज में एकजुटता के साथ काम करें : फूलबाबूसर्व समाज में एकजुटता के साथ काम करें :
पीलीभीत। गुरु पूर्णिमा पर सपा ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाते हुए सेक्टर प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक में आवश्यक चर्चा की। महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती जरूरी है। पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां फूलबाबू ने कहा कि एकजुटता के साथ सर्व समाज के लिए हम काम करें। इस मौके पर यूसुफ कादरी, इम्तियाज अल्वी, रूपराम कश्यप, अकबर अहमद अंसारी, काशीराम सरोज, राजीव अग्रवाल टीटी, सत्येंद्र मौर्य आदि रहे।
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