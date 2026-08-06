जयंती पर जनेश्वर मिश्र को सपाईयों ने दी श्रद्धांजलि
बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मासिक गोष्ठी के दौरान छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। शौकेंद्र पहलवान ने उनके विचारों को प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
बागपत। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में मासिक गोष्ठी के दौरान छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने की। कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अर्जुन अवार्डी शौकेंद्र पहलवान ने उनके समाजवादी विचारों और संघर्षपूर्ण जीवन को प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान, सीमा यादव, काला विधूड़ी, रिफाकत प्रधान, रक्षक यादव, इरशाद मलिक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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