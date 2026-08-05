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जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया नमन

By Suhail Khan
हिन्दुस्तान, कानपुर
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समाजवादी पार्टी ने पंडित जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती मनाई। कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और उनके समाजवादी सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया। सपा के नेताओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अन्य समस्याओं की चर्चा की। जनेश्वर मिश्र का जीवन सामाजिक न्याय और जन सेवा को समर्पित था।

जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया नमन

कानपुर। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर सपा नगर और ग्रामीण जिला इकाइयों के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए समाजवादी सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। सपा के नगर कार्यालय में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने युवाओं को संघर्ष और जनांदोलन की राह दिखाते हुए सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जलभराव और बदहाल सड़कों जैसी समस्याओं से जनता परेशान है तथा बदलाव की आवश्यकता है।

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उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना होगा। नगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिन्टू, नगर महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर, केके शुक्ला, नंदलाल जयसवाल, अमरजीत सलूजा, फखरे आलम, सत्यनारायण गहरवार, इशरत इराकी, समीर सोनकर रहे।वहीं, समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण कार्यालय में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता मगन सिंह भदौरिया ने की। वक्ताओं ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, लोकतंत्र तथा गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उनका सादगीपूर्ण जीवन और जनसेवा की भावना आज भी समाजवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोनों कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इसमें परमेश्वर दयाल कनौजिया, नसीम रजा, पूर्व महासचिव विनोद प्रजापति, फतेहबहादुर गिल, रंजन पासी, अनिल सोनकर, सोमेंद्र शर्मा, अमितेश तिवारी, हरि कुशवाहा रहे।

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Suhail Khan

लेखक के बारे में

Suhail Khan

शॉर्ट बायो : सुहेल खान पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान' में डिफेंस सेक्टर, ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल खबरों को कवर कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

सुहेल खान भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पॉवर सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल और डिफेंस सेक्टर की खबरों को लीड कर रहे हैं। 2024 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

सुहेल खान ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। लंबे समय तक अमर उजाला में रहते हुए रेलवे, परिवहन सेवाएं, ऊर्जा क्षेत्र और राजनीति समेत कई प्रमुख बीटों पर काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर की एक्सक्लूसिव खबरों की कवरेज की। 2024 की शुरुआत में अमर उजाला के बाद ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में डिफेंस बीट की राष्ट्रीय खबरों के साथ राजनीति, ऊर्जा, ईपीएफओ और इन्फ्राट्रक्चर बीटों की प्रमुख खबरों को लीड कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और तकनीकी रिपोर्टिंग

B.Sc और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण सुहेल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह डिफेंस, रेलवे और पॉवर बीट पर कमांड होने के साथ तकनीकी से जुड़े विषयों पर स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


डिफेंस और पब्लिक कनेक्ट विजन

डिफेंस सेक्टर की खबरों की सुहेल को गहरी समझ है। उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एचएएल के अलावा डीआरडीओ-डीएमएसआरडीई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के रक्षा उत्पादों के विकास और शोध के बारे में कई राष्ट्रीय स्तर की खबरें लिखीं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवदेनशील सेक्टर होने से डिफेंस की खबरों को लिखने में बरती जाने वाली सावधानियों पर उनकी गहरी समझ है। इस भूमिका को सुहेल ने बखूबी निभाया और देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बढ़ाने वाली, उनकी जरूरतों से जुड़े उत्पादों और डिफेंस रिसर्च की एक्सक्लूसिव खबरें लिखी हैं। रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के इंटरव्यू किए हैं। इसके अलावा वह ऊर्जा, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ईपीएफओ और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों के ज़रिये पब्लिक कनेक्ट का विजन रखते हैं। सुहेल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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रक्षा शोध, आयुध और नवाचार से जुड़े विषय
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