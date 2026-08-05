जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती पर सपा कार्यालय में गोष्ठी आयोजित
शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने 'छोटे लोहिया' जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती मनाई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। एक गोष्ठी में जनेश्वर मिश्र के विचारों एवं समाजवादी आंदोलन में उनके योगदान पर चर्चा की गई।
शाहजहांपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रख्यात चिंतक एवं दार्शनिक ‘छोटे लोहिया’ स्व. जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती बिजलीपुरा स्थित सपा जिला कार्यालय पर मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन जिला अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान की अध्यक्षता में किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने स्व. जनेश्वर मिश्र के विचारों, व्यक्तित्व और समाजवादी आंदोलन में उनके योगदान पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि जनेश्वर मिश्र सादगी, संघर्ष और समाजवादी विचारधारा के सच्चे प्रतीक थे।
उनका जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें