कल्पना पाल बनीं समाजवादी पार्टी की जिला सचिव
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर अनिल यादव ने कल्पना पाल को गंगापार में जिला सचिव मनोनीत किया। इस नियुक्ति के बाद, कल्पना पाल का जिले के कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने फाफामऊ क्षेत्र निवासी कल्पना पाल को जिला इकाई गंगापार में जिला सचिव मनोनीत किया है। कल्पना पाल का बुधवार को जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
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