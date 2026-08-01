महासम्मेलन के आयोजन को सपा ने की बैठक
समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 अगस्त को जिला मुख्यालय पर महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। इस महासम्मेलन के जरिए भाजपा का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। सम्मेलन आरके पैलेस में सुबह 11 बजे होगा।
बांसी। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली अगस्त को जिला मुख्यालय पर महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी बांसी नगर कार्यालय पर पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी की मौजूदगी में शुक्रवार को बैठक किया गया। इस दौरान उन्होंने ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार से सभी वर्ग के लोग बुरी तरह परेशान हैं, जिसके लिए पीडीए महासम्मेलन के माध्यम से भाजपा का असली चेहरा उजागर करेगी। एक अगस्त को आरके पैलेस मे समाजवादी पार्टी का सिद्धार्थनगर पीडीए जनपंचायत सम्मेलन दिन में 11 होगा।
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