पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 आरोपियों के भाग्य का फैसला 19 अगस्त को

बहुचर्चित पंचमुखी मंदिर दोहरे हत्याकांड में सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 आरोपियों के भाग्य का फैसला 19 अगस्त 2026 को सुनाया जाएगा। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने निर्णय की तिथि निर्धारित कर दी। करीब छह वर्ष पांच माह तक चली सुनवाई के बाद अब इस चर्चित मामले का फैसला आने वाला है। शहर के नारायनपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक तथा उनके अन्य सगे-संबंधियों समेत कुल 11 लोगों को नामजद करते हुए हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में जेल भेजा था।

मुकदमे के दौरान कमलेश पाठक के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हुई, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया और वह उस मामले की सजा जेल में पूरी कर चुके हैं। इसके बाद उन पर दोबारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई तथा दो अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए। इस पूरे प्रकरण में घटना के बाद से अब तक केवल उनके सरकारी गनर अवनीश को ही जमानत मिल सकी है। अन्य सभी आरोपी अलग-अलग जेलों में निरुद्ध हैं। कमलेश पाठक वर्तमान में केंद्रीय कारागार, आगरा में बंद हैं।मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विभिन्न याचिकाओं पर पैरवी हुई। इसके चलते मुकदमे की नियमित सुनवाई जारी रही। सोमवार को बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल बाजपेई ने अपनी बहस पूरी की, जबकि मंगलवार को अभियोजन की ओर से हृदयनारायण पांडेय एवं उनके सहयोगी अंकुर अवस्थी ने अंतिम बहस पूरी की। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) विनय कुमार सिंह ने दोहरे हत्याकांड के साथ उससे जुड़े जानलेवा हमला, शस्त्र अधिनियम एवं अन्य संबंधित मामलों में निर्णय के लिए 19 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। तय तारीख पर सभी अभियुक्तों को संबंधित जेलों से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां फैसला सुनाया जाएगा।