Sam Manekshaw Jayanti: इंदिरा गांधी को मैडम कहने से किया था इनकार, क्या तख्तापलट कर खुद PM बनना चाहते थे सैम मानेकशॉ?

सैम मानेकशॉ का पूरा नाम होरमुजजी फ्रामदी जमशेदजी मानेकशॉ था। लेकिन बचपन से ही निडर और बहादुरी की वजह से इनके चाहने वाले इन्हें सैम बहादुर के नाम से पुकारते थे।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Sun, 03 Apr 2022 01:08 PM

