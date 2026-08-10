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खेल : सेल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में आठ टीमें हिस्सा लेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सेल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में आठ टीमें हिस्सा लेंगी नई दिल्ली। सेल्यूट तिरंगा क्रिकेट

खेल : सेल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में आठ टीमें हिस्सा लेंगी

सेल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग में आठ टीमें हिस्सा लेंगी नई दिल्ली। सेल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग (एसटीसीएल) 21 से 28 अक्तूबर तक राजस्थान के उदयपुर शहर में आयोजित की जाएगी। इसमें आठ टीमें हिस्सा लेंगी और हर टीम में 15 खिलाड़ी शामिल होंगे। लीग के लिए पंजीकरण निःशुल्क रखा गया है। लीग की वेबसाइट को आधिकारिक रूप से जारी करने और ओपन ट्रायल से देशव्यापी क्रिकेट टैलेंट सर्च अभियान का उद्घाटन करने की सोमवार को घोषणा की गई। इस मौके पर लीग कमिश्नर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीसीसीआई चयन समिति के पूर्व चेयरमैन चेतन शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे।

लीग के मैच राजस्थान के नाथद्वारा (उदयपुर) स्थित मिराज क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। इसके ओपन ट्रायल्स देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे।

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