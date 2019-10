सलमान खुर्शीद बोले- कांग्रेस से मोहभंग नहीं, लेकिन पार्टी का अस्तित्व खतरे में

कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से जारी उठा-पटक पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। खुर्शीद ने अपने बयान पर आज फिर कहा कि, ''उनका कांग्रेस से मोहभंग नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की मौजूदा परिस्थिति की समीक्षा होनी चाहिए।'' ने चौंका देने वाला बयान दिया है।

उन्होंने कहा, “पार्टी का मौजूदा हाल देखेत हुए उन्हें बहुत दुख होता है और पार्टी की फिक्र भी है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्टी से नाता नहीं तोड़ूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिन्हें पार्टी से सब कुछ मिला और जब चीजें मुश्किल हुईं तो वे पार्टी छोड़ कर चले गए।"

कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा था कि लोकसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी के कदम ने सभी को सकते में छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की हार का विश्लेषण नहीं कर पाए कि हमारे हारने का कारण क्या रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे नेता दूर चले गए हैं।

Salman Khurshid, Congress: We need to know why we are in the state in which we are. Unfortunately despite our earnest pleading Rahul Gandhi decided to step down and resign from the president post. We wanted him to continue but it was his decision and we respect it. https://t.co/P22EyRzeFa