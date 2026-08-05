पीछे देखने से गलतियों को समझने में मदद मिलती है: सलमान खुर्शीद

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि किसी सरकार को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें ‘रणनीतिक संयम’ कहा जाता है, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर ही समझ आता है कि वे शायद गलतियां थीं। खुर्शीद ने एक कार्यक्रम में यह बात कही। इस दौरान कार्यक्रम संचालक ने उनसे पूछा कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय नरसिम्हा राव सरकार ने ‘रणनीतिक संयम’ क्यों बरता। पूर्व कानून मंत्री ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को देश के लिए पीड़ादायी बताते हुए कहा कि अगर किसी एक ही घटना के बारे में सोचते रहें तो वह बहुत बड़ी प्रतीत हो सकती है, लेकिन अगर अतीत की बातों को भुलाकर हम आगे बढ़ें तो यह हमारे लिए अधिक बेहतर होगा।