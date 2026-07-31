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जीएनपीएस में व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा शैक्षणिक सत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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फोटो 7 : सहार के जीएनपीएस विद्यालय में बच्चों से संवाद करते मास्टर ट्रेनर सलमान सर, जानकारी दी। कहा कि एक मजबूत व्यक्तित्व और प्रभावी संवाद क्षमता न केवल व्यक्ति का भविष्य बदल सकती है, बल्कि

जीएनपीएस में व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा शैक्षणिक सत्र

सहार, संवाद सूत्र। प्रखंड स्थित जीएनपीएस विद्यालय में व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध मास्टर ट्रेनर सलमान खान ने भाग लिया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। छात्रों को संवाद कौशल, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि एक मजबूत व्यक्तित्व और प्रभावी संवाद क्षमता न केवल व्यक्ति का भविष्य बदल सकती है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। दिल्ली एनसीआर निवासी ट्रेनर सलमान खान, टीच इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं सीईओ हैं और वे पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर सहित देशभर में छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

जीएनपीएस में आयोजित इस सत्र में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए। इस दौरान सलमान खान ने छात्रों को अंग्रेजी बोलने में झिझक दूर करने, सही उच्चारण तथा लीडरशिप स्किल्स विकसित करने के व्यावहारिक टिप्स भी दिए। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर सरफराज़ अहमद, प्रधानाध्यापक तहसीन अहमद भी मौजूद रहे। अंग्रेजी शिक्षक पिंटू कुमार पाठक और गोपाल राय ने इस कार्यक्रम को अत्यंत सफल बताया।

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