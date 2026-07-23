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छात्र घर लौटें, पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई होगी : सलमान खान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से घर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं। सलमान ने यह भी विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और साथ ही सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की भी अनुरोध किया।

छात्र घर लौटें, पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई होगी : सलमान खान

मुंबई, एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से घर लौट जाने की अपील की। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एक्स पर एक पोस्ट में सलमान खान ने लिखा कि इस वक्त छात्रों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा सबसे अहम होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, ‘छात्रों को चिंता करने या अपने माता-पिता को परेशान करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जो जानकारी दी है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि वे इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

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मेरी अपील है कि छात्र कृपया अपने माता-पिता के पास घर लौट जाएं।’सोनम भाई बस हो गया, अब और न बढ़ाओसलमान ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा, ‘सोनम, बस हो गया भाई। इसे और मत बढ़ाओ। अगर जरूरत पड़ी तो इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप कुछ खा लो। अगर चाहो तो मैं आपके लिए घर से खाना भेज दूंगा।’

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