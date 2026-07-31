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बीसलपुर के छात्र ने किया नाम रोशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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बीसलपुर। चुर्रासकतपुर के सलमान अली ने यूरोपीय संघ की इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स छात्रवृत्ति में चयनित होकर जिले और प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने अपनी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पूर्ण की और कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। सलमान ने ग्रामीण युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए ऐरन स्कॉलर पहल शुरू की।

बीसलपुर के छात्र ने किया नाम रोशन

बीसलपुर। चुर्रासकतपुर के सलमान अली ने जिले और प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनका चयन यूरोपीय संघ की प्रसिद्ध इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स ईएमजेएम स्कॉलरशिप में हुआ है। सलमान अली का जिस संस्था में चयन हुआ है वह छात्रवृत्ति विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और अत्यंत प्रतिस्पर्धी छात्रवृत्तियों में गिनी जाती है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सलमान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम चुर्रासकतपुर के सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ पूरा किया। वर्ष 2021 में उनका चयन स्टिपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप में हुआ। इसके अंतर्गत उन्होंने बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, हंगरी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ़ साइंस की डिग्री के साथ प्राप्त की। उन्होंने अपने पूरी बैच में प्रथम स्थान के साथ स्नातक की शिक्षा पूरी की।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव और प्रयास

सलमान अली ने अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान हंगरी, रोमानिया, फ्रांस, सर्बिया, चेक गणराज्य और इटली सहित कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। विदेश में अध्ययन करने के बावजूद सलमान ने ऐरन स्कॉलर नामक एक शैक्षणिक पहल शुरू की है। इसके जरिए वे भारतीय विद्यार्थियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्तियों, विदेश में उच्च शिक्षा और करियर के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं।

अधिक प्रश्न

सलमान अली ने कौन सी अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त की है?
सलमान अली ने यूरोपीय संघ की इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स छात्रवृत्ति प्राप्त की है।
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