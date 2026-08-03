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107वीं जयंती पर याद किए गए शब्द शिल्पी मोती बीए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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सलेमपुर में प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि मोती बीए की 107वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने उनकी भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने में भूमिका और साहित्यिक योगदान को याद किया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए और नई पीढ़ी को उनके साहित्य से जोड़ने का आह्वान किया गया।

107वीं जयंती पर याद किए गए शब्द शिल्पी मोती बीए

सलेमपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। प्रख्यात साहित्यकार, कवि एवं गीतकार मोती बीए की 107वीं जयंती पर रविवार को मझौलीराज में श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने उनके साहित्यिक योगदान और भोजपुरी भाषा के विकास में निभाई गई भूमिका को याद किया। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ जनार्दन सिंह ने कहा कि मोती बीए ने अपने साहित्य और विचारों से भोजपुरी समाज को नई दिशा दी। उन्होंने एक पुराने संस्मरण का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रगतिशील भोजपुरी समाज के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मोती बीए ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर सार्थक सुझाव दिए थे।

पत्रकार समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक सरदार दिलावर सिंह ने मोती बीए के जीवन और साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला। हार्दिक पांडेय ने कहा कि मोती बीए ने फिल्मी गीतों के माध्यम से भोजपुरी भाषा को नई पहचान दिलाने का कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदीश नारायण मिश्र ने भी उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सरदार कोपेंद्र सिंह, जवाहरलाल गुप्त, अमिय नाथ मिश्र, एस एन पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने मोती बीए के साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया।

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